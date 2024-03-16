Ефим Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Борис Абрамович

Мать: Аграфена Петровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Семен Ефимович

Мать ребёнка: Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1776

Сын: Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ильинична

Смерть
1781
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