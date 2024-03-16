Ефим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Борис Абрамович
Мать: Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Семен Ефимович
Мать ребёнка: Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
1776
Сын: Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Татьяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ильинична
Смерть
1781