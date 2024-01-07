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Семен Ефимович
Семен Ефимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ефим Борисович
1753 г.р.
Мать
Татьяна Ильинична
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Ефим Борисович
Мать:
Татьяна Ильинична
Смерть
Неизвестно
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