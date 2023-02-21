Ганина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганина Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ганин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Ганин Степан Алексеевич

Коншино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ганин Асигкрит Степанович

Отец ребёнка: Ганин Степан Алексеевич

Коншино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ганин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Ганин Степан Алексеевич

Коншино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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