Ганина Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Ганин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ганин Асигкрит Степанович
Отец ребёнка: Ганин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Ганин Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно