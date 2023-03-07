Ганин Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Ганин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Ганина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ганин Асигкрит Степанович
Мать ребёнка: Ганина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Ганина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно