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Ганин Степан Алексеевич

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Место рождения

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ганин Алексей

Мать: не указана

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ганин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Ганина Александра Петровна

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ганин Асигкрит Степанович

Мать ребёнка: Ганина Александра Петровна

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ганин Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Ганина Александра Петровна

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганина Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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