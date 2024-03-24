Веселов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Веселов Иван Демидович Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Веселов Авксентий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Веселов Терентий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Дмитрева
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1850
РС 1850 года - Дмитрий Иванов 53 года Сельцо Жуково, помещик : Александр Александрович Ерлыков
Смерть
До 1858
В РС 1858 года у помещицы Френевой не значится