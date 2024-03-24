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Веселов Дмитрий Иванович

Место рождения

Нагорское, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Веселов Иван Демидович Тимофеевич

Мать: не указана

Нагорское, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Веселов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Веселов Авксентий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Веселов Терентий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Дмитрева

Мать ребёнка: не указана

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Упоминание
1850
Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
РС 1850 года - Дмитрий Иванов 53 года Сельцо Жуково, помещик : Александр Александрович Ерлыков
Смерть
До 1858
Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
В РС 1858 года у помещицы Френевой не значится

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