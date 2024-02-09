Веселов Терентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Терентий Дмитриевич

Место рождения

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Веселов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
1852
В Костромской уезд ( по 9 РС)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Веселова Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Веселова Марфа Аксеновна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Веселова Ульяна Терентьевна

Мать ребёнка: Веселова Марфа Аксеновна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Марфа Аксеновна

Смерть
Неизвестно
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