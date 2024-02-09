Веселов Терентий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Веселов Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Место жительства
1852
В Костромской уезд ( по 9 РС)
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Веселова Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Веселова Марфа Аксеновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Веселова Ульяна Терентьевна
Мать ребёнка: Веселова Марфа Аксеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веселова Марфа Аксеновна
Смерть
Неизвестно