Корелина Анастасия Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелина Анастасия Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Егор Козьмич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Корелин Стратоникт Егорович

Отец ребёнка: Корелин Егор Козьмич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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