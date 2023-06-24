Корелина Анастасия Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корелин Егор Козьмич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Корелин Стратоникт Егорович
Отец ребёнка: Корелин Егор Козьмич
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно