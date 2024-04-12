Иван Александров
Место рождения
Дата рождения21.06.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1863 ст.
Отец: Александр Андреев
Мать: Екатерина Семенова
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Жена: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
04.01.1893
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
07.04.1906 ст.
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Смерть
Неизвестно