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Иван Александров

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.06.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1863 ст.

Отец: Александр Андреев

Мать: Екатерина Семенова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Параскева Стефанова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.01.1893

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.04.1906 ст.

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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