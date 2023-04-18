Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Муж: Иван Александров
Рождение ребёнка
04.01.1893
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Александров
Рождение ребёнка
07.04.1906 ст.
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Александров
Смерть
Неизвестно