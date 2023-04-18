Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Иван Александров

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.01.1893

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Александров

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.04.1906 ст.

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Александров

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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