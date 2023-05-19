Екатерина Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1852 ст.
Муж: Александр Андреев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Георгий Александров
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
21.06.1863 ст.
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Андреев
Смерть
Неизвестно