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Екатерина Семенова

Место рождения

Наволок, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Наволок, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
03.11.1852 ст.

Муж: Александр Андреев

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Георгий Александров

Отец ребёнка: Александр Андреев

Рождение ребёнка
21.06.1863 ст.

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Андреев

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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