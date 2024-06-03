Сазонова (Ушакова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Сазонов Конон Степанович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Сазонова) Ирина Кононовна
Отец ребёнка: Сазонов Конон Степанович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сазонов Конон Степанович
Юрминка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Сазонова) Евдокия Кононовна
Отец ребёнка: Сазонов Конон Степанович
Смерть
Неизвестно