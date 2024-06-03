Сазонова (Ушакова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазонова (Ушакова) Анна Федоровна

Сазонова (Ушакова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ушаков Федор Андреевич

Мать: Ушакова Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Конон Степанович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Сазонов Павел Кононович

Отец ребёнка: Сазонов Конон Степанович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Сазонова) Ирина Кононовна

Отец ребёнка: Сазонов Конон Степанович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сазонов Еремей Кононович

Отец ребёнка: Сазонов Конон Степанович

Юрминка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Сазонова) Евдокия Кононовна

Отец ребёнка: Сазонов Конон Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.