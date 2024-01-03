Горникова Дарья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1898
Отец ребёнка: Горников Захар Михайлов
Рождение ребёнка
12.11.1900
Дочь: (Горникова) Стефанида Захарова
Отец ребёнка: Горников Захар Михайлов
Рождение ребёнка
10.05.1906
Отец ребёнка: Горников Захар Михайлов
Смерть
Неизвестно