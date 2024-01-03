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Горникова Дарья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Захар Михайлов

Рождение ребёнка
05.01.1898

Сын: Горников Георгий Захаров

Отец ребёнка: Горников Захар Михайлов

Рождение ребёнка
12.11.1900

Дочь: (Горникова) Стефанида Захарова

Отец ребёнка: Горников Захар Михайлов

Рождение ребёнка
10.05.1906

Сын: Горников Кирилл Захаров

Отец ребёнка: Горников Захар Михайлов

Смерть
Неизвестно

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