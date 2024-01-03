Горников Захар Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горников Захар Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горников Михаил Васильев

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Дарья Семенова

Рождение ребёнка
05.01.1898

Сын: Горников Георгий Захаров

Мать ребёнка: Горникова Дарья Семенова

Рождение ребёнка
12.11.1900

Дочь: (Горникова) Стефанида Захарова

Мать ребёнка: Горникова Дарья Семенова

Рождение ребёнка
10.05.1906

Сын: Горников Кирилл Захаров

Мать ребёнка: Горникова Дарья Семенова

Смерть
Неизвестно

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