Горников Захар Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горников Михаил Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горникова Дарья Семенова
Рождение ребёнка
05.01.1898
Мать ребёнка: Горникова Дарья Семенова
Рождение ребёнка
12.11.1900
Дочь: (Горникова) Стефанида Захарова
Мать ребёнка: Горникова Дарья Семенова
Рождение ребёнка
10.05.1906
Мать ребёнка: Горникова Дарья Семенова
Смерть
Неизвестно