Савченко Спиридон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савченко Спиридон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Яков Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Бодаква, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Бодаква, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Савченко Марк Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Бодаква, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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