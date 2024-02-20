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Гринь Петр Моисеевич

Место рождения

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Гринь Моисей Иванович

Мать: Гринь Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринь Василий Петрович

Мать ребёнка: Гринь Евдокия Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринь Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гринь Андрей Петрович

Мать ребёнка: Гринь Евдокия Прохоровна

Смерть
Неизвестно

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