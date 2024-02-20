Гринь Петр Моисеевич
Место рожденияУССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Гринь Моисей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гринь Евдокия Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринь Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Гринь Евдокия Прохоровна
Смерть
Неизвестно