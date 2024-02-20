Гринь Евфросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринь Евфросиния Ивановна

Гринь Евфросиния Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринь Моисей Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гринь Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1902

Дочь: (Гринь) Ирина Моисеевна

Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1911

Дочь: Сидолюк (Гринь) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Гринь Георгий Моисеевич

Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1914

Дочь: (Гринь) Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1916

Дочь: Ворон (Гринь) Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.