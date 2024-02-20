Гринь Евфросиния Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гринь Петр Моисеевич
Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1902
Дочь: (Гринь) Ирина Моисеевна
Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1911
Дочь: Сидолюк (Гринь) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1913
Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1914
Дочь: (Гринь) Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1916
Дочь: Ворон (Гринь) Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Гринь Моисей Иванович
Смерть
Неизвестно