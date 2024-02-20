Сидолюк (Гринь) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидолюк (Гринь) Мария Моисеевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

28.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1911

Отец: Гринь Моисей Иванович

Мать: Гринь Евфросиния Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
29.01.1930

Муж: Сидолюк Иван Степанович

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
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