Гринь Евдокия Прохоровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гринь Петр Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гринь Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Гринь Петр Моисеевич
Смерть
Неизвестно