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Гринь Евдокия Прохоровна

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринь Василий Петрович

Отец ребёнка: Гринь Петр Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринь Петр Моисеевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гринь Андрей Петрович

Отец ребёнка: Гринь Петр Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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