Софонов Алексей Иванов 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Софонов Алексей Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1807, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Софонов ИванДо 1789 г.р.
Супруги
Арина Логинова1811 г.р.
Дети
Софонов Лазарь Алексеев1842 г.р.
(Софонова) Авдотья Алексеева1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Софонов Иван

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Логинова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Софонов Лазарь Алексеев

Мать ребёнка: Арина Логинова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Софонова) Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Арина Логинова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

43,5

Смерть
Неизвестно

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