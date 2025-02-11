Софонов Алексей Иванов
мужской, родился 1807, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСофонов ИванДо 1789 г.р.
Супруги
Арина Логинова1811 г.р.
Дети
Софонов Лазарь Алексеев1842 г.р.
(Софонова) Авдотья Алексеева1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Софонов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Логинова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Арина Логинова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Софонова) Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Арина Логинова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно