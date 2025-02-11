Фёдор Игнатов
мужской, родился 1771, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Дмитрий Фёдоров1797 г.р.
Пётр Фёдоров1801 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
1842
Место жительства
1850
Место жительства
1858