Фёдор Игнатов 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Игнатов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1771, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Дмитрий Фёдоров1797 г.р.
Пётр Фёдоров1801 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1801

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1842
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

139

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

116

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