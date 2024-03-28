эльсвита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиэльсвита

эльсвита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
869

Сын: эдуард старший

Отец ребёнка: альфред великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эльфрида

Отец ребёнка: альфред великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: этельфледа

Отец ребёнка: альфред великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: этельгифа

Отец ребёнка: альфред великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: этельвард

Отец ребёнка: альфред великий

Смерть
Неизвестно
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