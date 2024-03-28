эльсвита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
869
Сын: эдуард старший
Отец ребёнка: альфред великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эльфрида
Отец ребёнка: альфред великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: этельфледа
Отец ребёнка: альфред великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: этельгифа
Отец ребёнка: альфред великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: этельвард
Отец ребёнка: альфред великий
Смерть
Неизвестно