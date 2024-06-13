Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна

Место рождения

Умань, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

OK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капрова Геня Гдаловна

Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капрова Аня Гдаловна

Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капров Семен Гдалович

Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капров Николай Гдалович

Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капров Бенцион Гдалович

Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович

Рождение ребёнка
10.03.1916

Дочь: Капрова Бася Гдаловна

Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович

Умань, Черкаська область
Смерть
1941
Умань, Черкаська область
Погибла во время бомбежки Умани.

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