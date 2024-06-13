Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капрова Геня Гдаловна
Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капрова Аня Гдаловна
Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович
Рождение ребёнка
10.03.1916
Дочь: Капрова Бася Гдаловна
Отец ребёнка: Капров Гдаль Сруль Давидович
Смерть
1941
Погибла во время бомбежки Умани.