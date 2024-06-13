Капров Гдаль Сруль Давидович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капрова Геня Гдаловна
Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капрова Аня Гдаловна
Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
10.03.1916
Дочь: Капрова Бася Гдаловна
Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна
Смерть
1941
На окраине Умани в урочище Сухой яр был расстрелян с семьей осенью 1941 г. https://mitzvatemet.com/ru/index.php?route=information/univernews&univernews_id=300&utm_source=livejournal&utm_medium=social... Показать все