Капров Гдаль Сруль Давидович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Капров Гдаль Сруль Давидович

Место рождения

Умань, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

OK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капрова Геня Гдаловна

Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капрова Аня Гдаловна

Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капров Семен Гдалович

Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капров Николай Гдалович

Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капров Бенцион Гдалович

Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
10.03.1916

Дочь: Капрова Бася Гдаловна

Мать ребёнка: Капрова (Зильберварг) Софья Абрамовна

Умань, Черкаська область
Смерть
1941
Умань, Черкаська область
На окраине Умани в урочище Сухой яр был расстрелян с семьей осенью 1941 г. https://mitzvatemet.com/ru/index.php?route=information/univernews&univernews_id=300&utm_source=livejournal&utm_medium=social... Показать все

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