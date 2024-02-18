Данилкина (Лучникова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкина (Лучникова) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилкин Виталий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.04.1978

Дочь: Подхватилина (Данилкина) Екатерина Валентиновна

Отец ребёнка: Данилкин Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
09.12.1985

Сын: Данилкин Евгений Витальевич

Отец ребёнка: Данилкин Виталий Николаевич

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