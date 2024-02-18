Данилкина (Лучникова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.04.1978
Дочь: Подхватилина (Данилкина) Екатерина Валентиновна
Отец ребёнка: Данилкин Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
09.12.1985
Сын: Данилкин Евгений Витальевич
Отец ребёнка: Данилкин Виталий Николаевич