Алтухов Иван Петрович
мужской, родился Около 1741, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер 05.02.1777 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецАлтухов Петр ИвановичОколо 1703 г.р.
МатьАлтухова (Семилетова) Авдотья НиколаевнаОколо 1705 г.р.
Супруги
Алтухова Марфа ЯковлевнаОколо 1745 г.р.
Дети
Алтухов Афанасий ИвановичОколо 1761 г.р.
Алтухов Абрам (Авраам) ИвановичОколо 1765 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алтухова Марфа Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Алтухов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Алтухова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Алтухов Абрам (Авраам) Иванович
Мать ребёнка: Алтухова Марфа Яковлевна
Смерть
05.02.1777 ст.
Похороны
06.02.1777 ст.