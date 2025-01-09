Алтухов Иван Петрович Около 1741 — найти родственников по фамилии на Familio

Алтухов Иван Петрович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1741, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер 05.02.1777 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Алтухов Петр ИвановичОколо 1703 г.р.
Мать
Алтухова (Семилетова) Авдотья НиколаевнаОколо 1705 г.р.
Супруги
Алтухова Марфа ЯковлевнаОколо 1745 г.р.
Дети
Алтухов Афанасий ИвановичОколо 1761 г.р.
Алтухов Абрам (Авраам) ИвановичОколо 1765 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Алтухов Петр Иванович

Мать: Алтухова (Семилетова) Авдотья Николаевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Марфа Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Алтухов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Алтухова Марфа Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Алтухов Абрам (Авраам) Иванович

Мать ребёнка: Алтухова Марфа Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
05.02.1777 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Похороны
06.02.1777 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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