Асанова (Пашева) Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Пашева) Ефимия Иванова

Место рождения

Морозова, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Пашев Иван

Мать: не указана

Морозова, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
?.01.1782 ст.

Дочь: Асанова Евдакия Абрамова

Отец ребёнка: Асанов Абрам Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1785

Сын: Асанов Иван Абрамов

Отец ребёнка: Асанов Абрам Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Рождение ребёнка
1799

Сын: Асанов Семен Абрамов

Отец ребёнка: Асанов Абрам Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Абрам Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
До 1834
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГАПК РС 1834г Ф.111 Оп.1 Д.1936 лист 7
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