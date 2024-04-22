Асанова (Пашева) Ефимия Иванова
Место рождения
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: Пашев Иван
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
?.01.1782 ст.
Дочь: Асанова Евдакия Абрамова
Отец ребёнка: Асанов Абрам Иванов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1785
Сын: Асанов Иван Абрамов
Отец ребёнка: Асанов Абрам Иванов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Рождение ребёнка
1799
Сын: Асанов Семен Абрамов
Отец ребёнка: Асанов Абрам Иванов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асанов Абрам Иванов
Смерть
До 1834
ГАПК РС 1834г Ф.111 Оп.1 Д.1936 лист 7