Асанов Абрам Иванов
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Рождение ребёнка
?.01.1782 ст.
Дочь: Асанова Евдакия Абрамова
Мать ребёнка: Асанова (Пашева) Ефимия Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1785
Сын: Асанов Иван Абрамов
Мать ребёнка: Асанова (Пашева) Ефимия Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Рождение ребёнка
1799
Сын: Асанов Семен Абрамов
Мать ребёнка: Асанова (Пашева) Ефимия Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839 ст.
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 633