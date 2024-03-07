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Асанов Абрам Иванов

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Асанов Иван Перфилев

Мать: Асанова (Кирякова) Ефимия Ивойлова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Рождение ребёнка
?.01.1782 ст.

Дочь: Асанова Евдакия Абрамова

Мать ребёнка: Асанова (Пашева) Ефимия Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1785

Сын: Асанов Иван Абрамов

Мать ребёнка: Асанова (Пашева) Ефимия Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Рождение ребёнка
1799

Сын: Асанов Семен Абрамов

Мать ребёнка: Асанова (Пашева) Ефимия Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова (Пашева) Ефимия Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
1839 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 633

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