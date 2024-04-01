Некрасов Яков Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Бракосочетание
11.06.1785
Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 39 первым, ж. 31 вдова д. Созоновой, тюменского ведомства
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Симановых 1, Некрасова 2 Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Симановых 1, Некрасова 2 Ксения Матвеева
Смерть
Неизвестно