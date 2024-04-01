Некрасов Яков Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Яков Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Некрасов Степан Степанов

Мать: Некрасова Матрона Иванова

Бракосочетание
11.06.1785

Жена: Симановых 1, Некрасова 2 Ксения Матвеева

Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 39 первым, ж. 31 вдова д. Созоновой, тюменского ведомства
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Некрасов Николай Яковлев

Мать ребёнка: Симановых 1, Некрасова 2 Ксения Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Некрасов Антип Яковлев

Мать ребёнка: Симановых 1, Некрасова 2 Ксения Матвеева

Смерть
Неизвестно
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