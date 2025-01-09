Давыдова (Давыдова) Дарья Ивановна 16.03.1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдова (Давыдова) Дарья Ивановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 16.03.1840 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 20.04.1840 или 09.05.1840 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Давыдов Иван МаксимовичОколо 1807 г.р.
Мать
Давыдова Авдотья СтепановнаОколо 1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1840 ст.

Отец: Давыдов Иван Максимович

Мать: Давыдова Авдотья Степановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
17.03.1840 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
20.04.1840 или 09.05.1840 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
21.04.1840 или 10.05.1840 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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