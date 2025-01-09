Давыдова (Давыдова) Дарья Ивановна
женский, родилась 16.03.1840 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 20.04.1840 или 09.05.1840 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецДавыдов Иван МаксимовичОколо 1807 г.р.
МатьДавыдова Авдотья СтепановнаОколо 1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1840 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.03.1840 ст.
Смерть
20.04.1840 или 09.05.1840 ст.
Похороны
21.04.1840 или 10.05.1840 ст.