Давид Максимович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Максим Лаврентьевич
Мать: Анисья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Жабина (Давыдова) Екатерина Давыдовна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно