Давид Максимович 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давид Максимович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Максим Лаврентьевич

Мать: Анисья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Давыдов Федор Давыдович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Жабина (Давыдова) Екатерина Давыдовна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Давыдов Никита Давыдович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Давыдов Михаил Давыдович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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