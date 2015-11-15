Щербаков Анатолий Михайлович 17.06.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Анатолий Михайлович

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Место рождения

Терновка, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

17.06.1939

Дата смерти

15.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1939

Отец: Щербаков Михаил Васильевич

Мать: Щербакова (Сисина) Александра Ефремовна

Терновка, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.11.2015
Светлый Яр, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область

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