Щербаков Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.06.1939
Дата смерти15.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.11.2015
Светлый Яр, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область