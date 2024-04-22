Анна Родионова
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Степан Степанов
Отец ребёнка: Степан Павлов
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Степан Павлов
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Никифор Степанов
Отец ребёнка: Степан Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Павлов
Смерть
Неизвестно