Анна Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Родионова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Степан Степанов

Отец ребёнка: Степан Павлов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Степан Павлов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Никифор Степанов

Отец ребёнка: Степан Павлов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Павлов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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