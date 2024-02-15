Никифор Степанов
мужской, родился 1776 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
МатьАнна Родионова1743 ст. г.р.
ОтецСтепан Павлов1742 ст. г.р.
Супруги
Анна Денисова1779 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Степан Павлов
Мать: Анна Родионова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Денисова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно