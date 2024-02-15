Никифор Степанов 1776 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Никифор Степанов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1776 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Родионова1743 ст. г.р.
Отец
Степан Павлов1742 ст. г.р.
Супруги
Анна Денисова1779 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Степан Павлов

Мать: Анна Родионова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Денисова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Неизвестно

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