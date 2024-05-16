Молев Харитон Иванович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Молев Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Жена: Молева Павла Николаевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Молева Юлия Харитоновна
Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Молева Прасковья Харитоновна
Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Молев Василий Харитонович
Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Молев Никандр Харитонович
Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Молева Августа Харитоновна
Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Молева Екатерина Харитоновна
Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна
Смерть
Неизвестно