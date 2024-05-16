Молев Харитон Иванович 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молев Харитон Иванович

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Молев Иван Иванович

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Жена: Молева Павла Николаевна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Молева Юлия Харитоновна

Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Молева Прасковья Харитоновна

Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Молев Василий Харитонович

Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Молев Никандр Харитонович

Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Молева Августа Харитоновна

Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Молева Екатерина Харитоновна

Мать ребёнка: Молева Павла Николаевна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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