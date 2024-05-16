Молева Павла Николаевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Молева Юлия Харитоновна
Отец ребёнка: Молев Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Молева Прасковья Харитоновна
Отец ребёнка: Молев Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Молев Василий Харитонович
Отец ребёнка: Молев Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Молев Никандр Харитонович
Отец ребёнка: Молев Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Молева Августа Харитоновна
Отец ребёнка: Молев Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Молева Екатерина Харитоновна
Отец ребёнка: Молев Харитон Иванович
Смерть
Неизвестно