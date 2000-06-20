Пономарев Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Антон Михайлович

Пономарев Антон Михайлович

avatar

Место рождения

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.06.1928

Дата смерти

20.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928

Отец: Пономарев Михаил Иванович

Мать: Пономарева Акулина Анисимовна

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1953

Сын: Пономарев Сергей Антонович

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Митрофановна

Бракосочетание
26.06.1953

Жена: Пономарева Ольга Митрофановна

г.Киселевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.07.1954

Дочь: Барановская Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Митрофановна

г.Киселевск Кемеровская область
Смерть
20.06.2000
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close