Пономарев Антон Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.06.1928
Дата смерти20.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928
Рождение ребёнка
01.06.1953
Сын: Пономарев Сергей Антонович
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Митрофановна
Бракосочетание
26.06.1953
г.Киселевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.07.1954
Дочь: Барановская Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Митрофановна
г.Киселевск Кемеровская область
Смерть
20.06.2000
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область