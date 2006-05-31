Пономарева (Крамарь) Ольга Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Крамарь) Ольга Митрофановна

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Место рождения

село Валки Алтайский край

Дата рождения

11.07.1928

Дата смерти

31.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

село Валки Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1953

Сын: Пономарев Сергей Антонович

Отец ребёнка: Пономарев Антон Михайлович

Бракосочетание
26.06.1953

Муж: Пономарев Антон Михайлович

г.Киселевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.07.1954

Дочь: Барановская Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Пономарев Антон Михайлович

г.Киселевск Кемеровская область
Смерть
31.05.2006
г. Красноярск Красноярский край
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