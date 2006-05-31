Пономарева (Крамарь) Ольга Митрофановна
Место рождениясело Валки Алтайский край
Дата рождения11.07.1928
Дата смерти31.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1953
Сын: Пономарев Сергей Антонович
Отец ребёнка: Пономарев Антон Михайлович
Бракосочетание
26.06.1953
г.Киселевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.07.1954
Дочь: Барановская Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Пономарев Антон Михайлович
г.Киселевск Кемеровская область
Смерть
31.05.2006
г. Красноярск Красноярский край