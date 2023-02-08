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Власова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Симеон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Родион

Рождение ребёнка
1874

Сын: Власов Макарий

Отец ребёнка: Власов Родион

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Власов Евфимий

Отец ребёнка: Власов Родион

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Власова) Варвара

Отец ребёнка: Власов Родион

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Власов Тимофей

Отец ребёнка: Власов Родион

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Власова) Татьяна

Отец ребёнка: Власов Родион

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Власов Самуил

Отец ребёнка: Власов Родион

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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