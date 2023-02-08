Власова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Симеон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Родион
Рождение ребёнка
1874
Сын: Власов Макарий
Отец ребёнка: Власов Родион
Рождение ребёнка
1882
Сын: Власов Евфимий
Отец ребёнка: Власов Родион
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Власова) Варвара
Отец ребёнка: Власов Родион
Рождение ребёнка
1887
Сын: Власов Тимофей
Отец ребёнка: Власов Родион
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Власова) Татьяна
Отец ребёнка: Власов Родион
Рождение ребёнка
1895
Сын: Власов Самуил
Отец ребёнка: Власов Родион
Смерть
Неизвестно