Ермолаева (Баринова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Баринова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1909

Дата смерти

06.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909

Отец: Баринов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1930

Дочь: Филипенкова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Ермолаев Михаил Дмитриевич

Мякинино, Клин, Московская область
Смерть
06.07.1963
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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