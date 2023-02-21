Ермолаева (Баринова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1909
Дата смерти06.07.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909
Отец: Баринов Андрей
Рождение ребёнка
09.12.1930
Дочь: Филипенкова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Ермолаев Михаил Дмитриевич
Мякинино, Клин, Московская область
Смерть
06.07.1963
Калининград, город Калининград, Калининградская область