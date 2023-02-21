Ермолаев Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1930
Дочь: Филипенкова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Ермолаева Мария Андреевна
Мякинино, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния