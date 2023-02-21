Ермолаев Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1930

Дочь: Филипенкова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Ермолаева Мария Андреевна

Мякинино, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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