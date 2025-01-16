Кувыкин Иван
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиОколо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Кувыкин Ефим
Мать: Татьяна Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
Сельский староста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синёва (Кувыкина) Прасковья
Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувыкин Александр
Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарыгина (Кувыкина) Евфалия
Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувыкин Пётр
Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувыкин Фёдор
Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора
Рождение ребёнка
26.08.1890
Дочь: Савельева (Кувыкина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора
Рождение ребёнка
23.07.1896
Сын: Кувыкин Никанор
Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора
дворцовой Толоконцевской волости
Смерть
Около 1898