Кувыкин Иван 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кувыкин Иван

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Место рождения

Золотово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Около 1898

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кувыкин Ефим

Мать: Татьяна Андреева

Золотово, город Бор, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сельский староста
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синёва (Кувыкина) Прасковья

Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувыкин Александр

Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарыгина (Кувыкина) Евфалия

Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувыкина (Грачева) Минодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувыкин Пётр

Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувыкин Фёдор

Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора

Рождение ребёнка
26.08.1890

Дочь: Савельева (Кувыкина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора

Золотово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.07.1896

Сын: Кувыкин Никанор

Мать ребёнка: Кувыкина (Грачева) Минодора

Золотово, город Бор, Нижегородская область
дворцовой Толоконцевской волости
Смерть
Около 1898

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