Булганов Федор Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулганов Федор Тарасович

Булганов Федор Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булганов Тарас

Мать: Булганова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
14.01.?

Сын: Булганов Василий Федорович

Мать ребёнка: Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна

Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булганов Иван Федорович

Мать ребёнка: Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна

Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1957

Дочь: Соловьева (Булганова) Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна

Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.