Булганов Федор Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булганов Тарас
Мать: Булганова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.?
Сын: Булганов Василий Федорович
Мать ребёнка: Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
03.07.1957
Дочь: Соловьева (Булганова) Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно