Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения31.05.?
Дата смерти16.02.2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.?
Рождение ребёнка
03.07.1957
Дочь: Соловьева Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Булганов Федор Тарасович
Рождение ребёнка
14.01.?
Сын: Булганов Василий Федорович
Отец ребёнка: Булганов Федор Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Булганов Федор Тарасович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.2013