Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булганова (Чистякова) Александра Яковлевна

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Место рождения

Большой Терсень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

31.05.?

Дата смерти

16.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.?

Отец: Чистяков Яков Андреевич

Мать: Чистякова Мария Садофьевна

Большой Терсень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1957

Дочь: Соловьева Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Булганов Федор Тарасович

Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.?

Сын: Булганов Василий Федорович

Отец ребёнка: Булганов Федор Тарасович

Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булганов Федор Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булганов Иван Федорович

Отец ребёнка: Булганов Федор Тарасович

Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.02.2013
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