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Пивка Савкина
Пивка Савкина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1716
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савка Седашкин
Около 1688 г.р.
Мать
Лиярка Камаева
Около 1690 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец:
Савка Седашкин
Мать:
Лиярка Камаева
Смерть
Неизвестно
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