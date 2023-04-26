Пивка Савкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивка Савкина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Савка Седашкин

Мать: Лиярка Камаева

Смерть
Неизвестно
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