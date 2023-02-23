Лиярка Камаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Пивка Савкина
Отец ребёнка: Савка Седашкин
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Савка Седашкин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савка Седашкин
Смерть
Неизвестно