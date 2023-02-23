Лиярка Камаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиярка Камаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1688 г.р.

Дети

1716 г.р.
Около 1746 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Дочь: Пивка Савкина

Отец ребёнка: Савка Седашкин

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Савка Седашкин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савка Седашкин

Смерть
Неизвестно
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