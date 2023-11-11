Слепенко (Альжева) Вера
Место рожденияс.Нижне-Чуйск Сокулукский р-н Киргизская ССР
Дата рождения16.04.1959
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959
Отец: Альжев Василий
Мать: Альжева Надежда
Развод
Неизвестно
Муж: Слепенко Владимир
Бракосочетание
1982
Муж: Слепенко Владимир
Рождение ребёнка
15.04.1985
Дочь: Верховых (Слепенко) Юлия
Отец ребёнка: Слепенко Владимир
Смерть
1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно