Слепенко (Альжева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко (Альжева) Вера

Место рождения

с.Нижне-Чуйск Сокулукский р-н Киргизская ССР

Дата рождения

16.04.1959

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959

Отец: Альжев Василий

Мать: Альжева Надежда

Развод
Неизвестно

Муж: Слепенко Владимир

Бракосочетание
1982

Муж: Слепенко Владимир

Рождение ребёнка
15.04.1985

Дочь: Верховых (Слепенко) Юлия

Отец ребёнка: Слепенко Владимир

Смерть
1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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