Снопков Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения22.05.1983
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снопкова Милана Евгеньевна
Мать ребёнка: Снопкова (Слезкина) Кристина (Светлана) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снопкова Евдокия Евгеньевна
Мать ребёнка: Снопкова (Слезкина) Кристина (Светлана) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снопкова Софья Евгеньевна
Мать ребёнка: Снопкова (Слезкина) Кристина (Светлана) Алексеевна
Рождение ребёнка
11.04.2000
Сын: Долгов (Снопков) Кирилл Евгеньевич
Мать ребёнка: Долгова (Шевелева) Светлана Петровна
Нижний Урюм, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область