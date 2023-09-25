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Снопков Евгений Александрович

Место рождения

Сарыбалык, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1983

Отец: Снопков Александр Михайлович

Мать: Снопкова (Суханова) Галина Александровна

Сарыбалык, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снопкова Милана Евгеньевна

Мать ребёнка: Снопкова (Слезкина) Кристина (Светлана) Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снопкова Евдокия Евгеньевна

Мать ребёнка: Снопкова (Слезкина) Кристина (Светлана) Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снопкова Софья Евгеньевна

Мать ребёнка: Снопкова (Слезкина) Кристина (Светлана) Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.2000

Сын: Долгов (Снопков) Кирилл Евгеньевич

Мать ребёнка: Долгова (Шевелева) Светлана Петровна

Нижний Урюм, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

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