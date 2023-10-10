Снопкова (Слезкина) Кристина (Светлана) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снопкова Милана Евгеньевна
Отец ребёнка: Снопков Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снопкова Евдокия Евгеньевна
Отец ребёнка: Снопков Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снопкова Софья Евгеньевна
Отец ребёнка: Снопков Евгений Александрович