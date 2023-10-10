Снопкова (Слезкина) Кристина (Светлана) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снопкова (Слезкина) Кристина (Светлана) Алексеевна

Место рождения

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снопкова Милана Евгеньевна

Отец ребёнка: Снопков Евгений Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снопкова Евдокия Евгеньевна

Отец ребёнка: Снопков Евгений Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снопкова Софья Евгеньевна

Отец ребёнка: Снопков Евгений Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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