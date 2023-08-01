Аллаярова (Хайруллина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллаярова Саида Ринатовна
Отец ребёнка: Аллаяров Ринат Мирзагитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллаярова Карина Ринатовна
Отец ребёнка: Аллаяров Ринат Мирзагитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллаяров Эдуард Ринатович
Отец ребёнка: Аллаяров Ринат Мирзагитович
Бракосочетание
Неизвестно