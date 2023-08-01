Аллаярова (Хайруллина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллаярова (Хайруллина) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллаярова Саида Ринатовна

Отец ребёнка: Аллаяров Ринат Мирзагитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллаярова Карина Ринатовна

Отец ребёнка: Аллаяров Ринат Мирзагитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Эдуард Ринатович

Отец ребёнка: Аллаяров Ринат Мирзагитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллаяров Ринат Мирзагитович

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