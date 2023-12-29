Голубев Иван Васильевич
Место рожденияг. Москва, 3-я задняя улица, дом 30, квартира 1.
Дата рождения1907
Дата смерти14.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
| Вторая жена: | Голубева Зоя Андреевна | | Адрес проживания на 1942 год: | | г. Москва, ул. 3-я Задняя, дом 30, кв.1
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукшина (Тихомирова) Анна Михайловна
Смерть
14.03.1942
Причина смерти: На войне | ЦАМО РФ | www.obd-memorial.ru | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9721294 | <p style=«color: #105a83; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 1... Показать все
Похороны
Неизвестно